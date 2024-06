Voici les signes astrologiques qui trouveront l'amour lors des prochaines vacances d'été

Pour certains signes astrologiques, cet été 2024 sera synonyme de papillons dans le ventre, de belles rencontres amoureuses, voire de mariage. Voici les prédictions du célèbre astrologue et médium Claude Alexis, que vous soyez en couple ou célibataire.

taureau

Si vous êtes célibataires, l’amour pourrait bien vous tomber sur la tête. N’établissez pas de programme et succombez à la tentation, conseille le célèbre médium et astrologue Claude Alexis, qui tient une chaîne de voyance. Sollicité de toutes parts, vous baignerez dans le succès et la séduction. En couple, l’entente sera agréable et vous aurez envie de vous retrouver pendant cette période d’été de la meilleure façon possible. D’autant que côté travail, vous bouclerez vos dossiers dans les meilleurs délais.



Ce que voit Claude Alexis : Le soleil et la mer seront les spectateurs privilégiés d’idylles romantiques et enivrantes. Laissez tomber vos barrières et autres «a priori», et foncez ! Profitez des mois d’été pour absorber un maximum de soleil et vous régénérer. Tous les sports nautiques vous feront le plus grand bien.

GÉMÉAUX

Célibataire, la rencontre de votre vie peut arriver. Mais vous serez d’humeur à la bagatelle sans contraintes, ni promesses. Juste pour prendre du plaisir et apprécier de goûter le moment présent. En couple, ce sera à l’unisson sous le soleil. Mais modérez votre fougue pour ne pas heurter les personnes sensibles devant tant d’enthousiasme. Pas de rapports de force en perspective, vous êtes intrépide et excessif dans le domaine amoureux et ça vous ira bien.

Ce que voit Claude Alexis : L’étranger vous appelle ! Ne résistez pas à entreprendre un voyage car vous avez l’âme d’un aventurier. Surtout que de nouvelles rencontres sur d’autres continents sauront satisfaire votre quête d’amour absolu.

Lion

En couple, l’harmonie est au rendez-vous et l’entente est parfaite. Vous pourrez vraiment revivre une lune de miel dans la chaleur des beaux jours. Célibataire, votre séduction fera des ravages, vous brillerez de mille feux. Avec un tel charisme, vous allez réussir haut la main à boucler les projets en cours. Vous avez un moral d’acier et une volonté de fer qui vous permettront de gérer vos affaires en beauté et de laisser la place à l’amour.



Ce que voit Claude Alexis : Votre séduction sera maximale et vous en abuserez pour faire succomber les prétendant(e)s. Si l’élu(e) de votre cœur vous demande en mariage, dîtes «oui» sans hésiter, mais tenez vos engagements à la rentrée. Enfin, reposerz-vous car vous ne tiendrez pas en place.

balance

En couple, c’est la renaissance. Vos sentiments se resserrent dans une tendre complicité et vous offrent de merveilleux moments à deux. Célibataire, rassurez-vous, vous n’allez pas le rester. Vous faites une mise au point salutaire pour vous donner les moyens de réaliser vos ambitions amoureuses. Il va falloir profiter de ces jours bénis pour vous ressourcer et privilégier les sorties dans tous les domaines publics afin de favoriser les rencontres qui seront profitables aux cœurs en demande.



Ce que voit Claude Alexis : Préparez-vous à vivre une belle période. Les astres protègent vos amours et ils seront d’une nature exceptionnelle. Célibataire, le coup de foudre qui vous attend va transformer votre univers.

SAGITTAIRE

Les célibataires seront aux anges. De belles rencontres survolent votre signe et il y a de fortes chances que l’âme sœur se présente. L’été sera vibrant de passions charnelles et de rendez-vous amoureux. En couple, le programme d’un été riche en contacts humains, en invitations et en escapades en amoureux, renforcera les unions. L’humeur sera à la fête et aux nuits blanches, aux conversations interminables et aux soirées improvisées.



Ce que voit Claude Alexis : Des pauses, du shopping, des balades… Ces activités vous offriront un bien être relaxant qui optimisera votre dynamisme et vous vaudra de belles performances, même de décrocher une promotion pour la rentrée.

capricorne

Pour les couples, beaucoup de tendresse et de complicité avec de jolis projets d’avenir. Pour les célibataires, les beaux jours et la chaleur de l’été auront des effets torrides sur votre libido. Bref, un été joyeux pour votre signe de terre. Avec une grande énergie vous serez sur tous les fronts en même temps autant pour gérer la vie professionnelle que les moments de vacances. Établissez juste un planning pour ne pas être débordé.



Ce que voit Claude Alexis : Pensez à vous reposer pour récupérer vos heures de sommeil en moins et profitez de vos congés sans chercher à tout contrôler. Avec un été riche en surprises, un vent de folie vous emportera et comblera tous vos désirs.

verseau

En couple, la famille sera votre priorité. Vous allez récupérer au centuple le temps non partagé avec vos proches durant les premiers mois de l’année. Célibataire, vous aurez envie de vous investir dans une relation sérieuse et durable même si vous aspirerez à de la légèreté estivale. Bref, en amour on vous fera confiance et on sollicitera vos compétences. Sachez faire des choix pour ne pas être submergé de travail, vous en sortirez apprécié par tous.



Ce que voit Claude Alexis : Profitez de cette forme exceptionnelle pour vous dépenser. Pas besoin de vitamines, vous aurez de l’énergie à revendre. Vous élaborerez des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps ainsi les relations trouveront leur rythme de croisière.

POISSONS

Les célibataires auront la possibilité de vivre une relation amoureuse avec une personne qui partage les mêmes affinités. En couple, quelques petits désaccords surgiront mais vous passerez un été délicieux. Évitez les incompréhensions en tout genres, attendez la rentrée pour mettre en place de nouveaux projets et surtout ne faites pas de bilan amoureux pendant les vacances.



Ce que voit Claude Alexis : Vous profiterez des vacances pour renouer de vraies relations. Soyez démonstratif et laissez parler votre cœur. Un vent de romantisme, de tendresse et de plénitude va souffler sur vos âmes. Travaillez sur le sens de votre vie vous permettra de vivre l’été en harmonie.