Lindsay Lohan, Christina Aguilera, Donatella Versace... : les rumeurs enflent à Hollywood concernant un nouveau chirurgien esthétique aux méthodes miracles

Selon les internautes, un nouveau chirurgien semble sévir à Hollywood, redonnant aux stars leur jeunesse d'antan.

Depuis plusieurs mois, des transformations spectaculaires chez des célébrités comme Lindsay Lohan, Christina Aguilera ou encore Donatella Versace enflamment les réseaux sociaux. Face à ces jeunesses retrouvées, les internautes spéculent sur l'installation à Hollywood d'un nouveau chirurgien esthétique, dont les techniques seraient révolutionnaires.

«Il y a un nouveau chirurgien à Hollywood et ils font en sorte que tout le monde soit bien soigné», «Quiconque est ce nouveau chirurgien esthétique à Hollywood est déjà réservé et occupé», «il y a un nouveau chirurgien à Hollywood qui fait des merveilles…», etc., tels sont les commentaires qui ont envahi les plates-formes.

Des stars méconnaissables

Lindsay Lohan, après des années d'absence marquées par une addiction aux drogues, des déboires judiciaires et une longue traversée du désert dans sa carrière, est revenue sur le devant de la scène plus flamboyante que jamais cette année. Visage frais, peau lumineuse et traits définis, l'actrice culte des années 2000 a naturellement été soupçonnée d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Toutefois, le père de la star, Michael Lohan, a affirmé à Page Six que sa fille «n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique», avant de reconnaître que la star de «Lolita malgré moi» avait utilisé «des peelings, des injections et du Botox».

Christina Aguilera, icône des années 1990, a également surpris ses fans en affichant une silhouette affinée et un visage éclatant sur les réseaux sociaux et les tapis rouges. Si certains ont attribué son changement à l'utilisation d'Ozempic, un médicament populaire pour perdre du poids, la chanteuse a expliqué à Mirror US que sa transformation reposait sur un régime équilibré, riche en fruits et légumes colorés, un apport calorique contrôlé à 1.600 calories par jour, et des entraînements réguliers mêlant boxe, musculation et cardio.

Connue pour son visage totalement transformé par la chirurgie esthétique, Donatella Versace est apparue presque méconnaissable lors de la soirée d'ouverture du film musical «Le Diable s'habille en Prada» à Londres (Royaume-uni), ce dimanche 1er décembre. «Il y a certainement un nouveau chirurgien en ville. Elle a l'air incroyable», a écrit une internaute, tandis qu'une autre a commenté : «Quiconque a fait son nouveau visage, wow ! Juste wow !»

Cependant, plusieurs utilisateurs ont publié d'autres clichés de la soirée, révélant que la femme semble avoir abusé de l'application de retouche photoshop.

Des nouvelles méthodes de médecine esthétique

Demi Moore semble également être une adepte de cette fontaine de jouvence, apparaissant avec vingt ans de moins lors de la promotion de son dernier film «The Substance», dans lequel elle incarne Elisabeth Sparkle, une star de l'aérobic à la télévision qui est licenciée le jour de son 50e anniversaire. À la poursuite de la jeunesse éternelle, elle commence à s'injecter une drogue du marché noir appelée «la substance», qui crée une version plus jeune d'elle-même, jouée par Margaret Qualley.

Les transformations observées semblent marquer l'avènement d'une nouvelle ère dans la médecine esthétique, avec des procédés de pointe, combinant plusieurs techniques : des injections précises de produits de comblement, des liftings mini-invasifs, et l'utilisation de lasers de dernière génération pour raffermir et lisser la peau.