Noël 2024 : les plus belles bouteilles de whisky à offrir ou à se faire offrir

Toujours apprécié, le whisky confirme son statut de star au moment des fêtes. Voici notre sélection, venue d'Ecosse, du Japon ou même… de France.

The Balvenie 12 ans

Un classique venu d'Ecosse. The Balvenie s'invite pour les fêtes dans plusieurs déclinaisons mettant chacune en valeur un héritage et un savoir-faire. Penchons-nous quelques instants sur The Balvenie DoubleWood de 12 ans d’âge, un single Malt iconique qui figure au catalogue de la distillerie depuis plus de 30 ans. Après un vieillissement d’au moins 12 ans dans des fûts de chêne traditionnel, il passe ensuite 9 mois dans des fûts espagnols ayant contenu du sherry Oloroso, pour une rondeur exemplaire à laquelle viennent se mêler des notes de miel, de cannelle et de vanille épicée.

The Balvenie 12 ans, 69 €

Kanosuke

Le whisky Kanosuke est né près d'une plage, sur l'île de Kyushu, la plus au sud de l'archipel nippon. Une curiosité géographique, dotée d'un climat tropical et de couchers de soleil sublimes. Cette belle maison nipponne, qui distillait depuis plus d'un siècle du shochu (un alcool japonais traditionnel), n'a pas hésité à utiliser ses anciens fûts et ses méthodes artisanales pour produire plusieurs whiskies, et notamment un Single malt riche en arômes, qui a été deux fois médaillé d’or en 2023 et 2024 (92/100) à la World Spirits Competition de San Francisco.

Kanosuke, 99 €

Arlett Blended

Déjà forte d'un Single malt, la gamme Arlett s'enrichit d'un Blend (assemblage d’orge maltée et de grains) français. Baptisée Arlett Blended, cette nouvelle référence au tarif particulièrement abordable, est un alcool équilibré, vieilli trois ans en petits fûts de chêne, qui se révèlera idéal en cocktail, tel un whisky mojito bien frais, ou alors seul sur glace.

Arlett Blended, 25,90 €

Johnnie Walker Blue Label

Une réalisation haut de gamme signée Johnnie Walker. Créé en 1992, le Blue label est le blend le plus prestigieux de la marque écossaise, qui représente la quintessence de sa production. Pour le composer, la marque met à contribution 29 des plus célèbres distilleries écossaises (Talisker, Cardhu, Glenkinchie… et même certaines disparues aujourd'hui, telles port Ellen ou Glen Albyn). Dans ce mélange très élaboré, on trouve certaines variétés âgées de plus de 50 ans. Au final, sa composition fait la part belle aux whiskies très matures avec un vieillissement moyen avoisinant les 45 ans, ce qui aboutit à un sommet de douceur et de finesse.

Johnnie Walker Blue Label, 179,35 €

SirDavis

Un whisky étoilé. La popstar Beyoncé et Moët Hennessy se sont associés pour créer un flacon baptisé SirDavis. Le nom a été choisi en hommage à Davis Hogue, arrière-grand-père de la co-fondatrice, qui était fermier et… contrebandier de whisky aux États-Unis. Plusieurs années ont été nécessaires pour que le projet aboutisse, et c'est le maître distillateur Bill Lumsden, déjà connu pour son travail chez Glenmorangie et Ardbeg, qui a imaginé l'identité de SirDavis qui se distingue par une deuxième maturation en fûts de sherry.

SirDavis, 129,90 €

Collection Diageo de 7 whiskies

Diageo, géant du secteur, lance la deuxième édition de sa «Spirited Xchange», une collection de sept whiskies rares et aux spécificités uniques. Parmi eux, on trouve notamment l'excellent Lagavullin 12 ans, savamment épicé, le Talisker 8 ans à la signature fumée maritime, ou encore l'exceptionnel Benrinnes Grand Crescendo 21 ans d'âge, qui est le résultat d’une multitude de procédés de vieillissement.

Collection Diageo de 7 whiskies, de 98 à 448 € la bouteille

Benriach 16 ans

Le Benriach 16 ans est un single malt élégant et racé. Ce whisky écossais a été assemblé à partir de 3 eaux de vie ayant suivi un parcours propre : l’une a mâturé dans un fût de chêne neuf, la deuxième en fût de Bourbon et la dernière en fût de Xérès. Le résultat est un assemblage unique entièrement réalisé par Rachel Barrie, l’une des Master Blenders les plus reconnues au monde, avec un équilibre parfait.

Benriach The sixteen (16 ans), 103 €

Nikka From The Barrel «Silhouette»

Pour célébrer les 90 ans de l'emblématique marque de whisky japonais, Nikka a conçu un coffret spécial avec un flacon d'un blend composé de plus de cent whiskies. Il est très équilibré et se prête à la dégustation aussi bien en version pure qu'en cocktail comme le Nikka sour. Le coffret très design contient également deux verres réalisés par la cristallerie Glencairn ainsi qu'un bec verseur sur-mesure.

Nikka From the barrel «Silhouette», 59,90 €

Waterford Biodynamic Cuvée Luna

Alors que l'agriculture biodynamique se pratique de plus en plus dans la viticulture, la production de whisky commence à s'y interesser. C'est le cas avec cette étonnante bouteille Waterford qui a été conçue à partir d’orge cultivée en biodynamie



sur les terres d’Irlande. Cette cuvée est le fruit de plusieurs millésimes (2018 et 2019) et a été vieillie dans un assemblage de fûts d’ex-bourbon de chêne neuf, de vins français et de vin doux naturel. Elle s'adresse aux experts mais aussi aux néophytes.

Waterford Biodynamic Cuvée Luna, 99,90 €

Bowmore 12 ans

Alors que la marque Bowmore approche les 250 ans, elle présente une nouvelle collection de whiskies, appelée Sherry Oak. Quatre déclinaisons existent (12 ans, 15 ans, 18 et 21 ans d'âge), qui mettent en lumière l’importance d'un vieillissement dans les meilleurs fûts de chêne ayant contenu du sherry. Chacune des quatre variétés dévoile un caractère unique, et la version la plus accessible propose une véritable symphonie de saveurs et un bel équilibre gustatif, avec des arômes d’épices douces et de noisette.

Bowmore 12 ans, 69 €

Spicy nouba

Qui est Benjamin Kuenz ? Ce quadragénaire français passionné se présente comme un éditeur de whiskies, qui fait appel à plusieurs distilleurs pour imaginer chacune de ses créations. En 2024, le résultat est le Spicy Nouba, un whisky moderne et fruité, qui se distingue par une attaque franche laissant ensuite place à davantage de souplesse.

Maison Benjamin Kuenz Spicy nouba, 49 €

Glenmorangie : A tale of ice cream

Un single malt gourmand. Avec sa belle teinte couleur bronze, l'édition spéciale de Glenmorangie baptisée «A tale of ice cream» joue la carte de la douceur et mêle habilement toute une série d'arômes pâtissiers. Caramel, crème anglaise, brioche, sorbet au citron… Voici une recette idéale et réconfortante pour les longues soirées d'hiver au coin du feu.

Glenmorangie : a tale of ice cream, 84 €

The Singleton Fruity decadence 15 ans

Comme son nom l'indique, The Singleton Fruity Decadence est un single malt aux parfums fruités, vieilli pendant 15 années dans des fûts sélectionnés.

Ce nectar venu d'Ecosse met notamment en avant des saveurs de fruits mûrs, rehaussées par des notes de chocolat et de vanille, pour un résultat sublime.

The Singleton Fruity decadence 15 ans, 56,50 €

L'abus d'alcool est dangereux. A consommer avec modération