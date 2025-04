Grève SNCF : voici comment changer ou annuler ses billets de train

Un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de cheminots à compter du 5 mai. Les voyageurs peuvent, dans certains cas, annuler ou reporter leur voyage.

Alors que plusieurs syndicats de cheminots de la SNCF ont appelé à une grève à partir du 5 mai, de nombreux voyageurs, qui comptaient profiter du pont du 8 mai, se retrouvent dans l'incertitude de pouvoir voyager. Heureusement, il existe des solutions pour annuler ou reporter son voyage.

Si le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a exprimé son opposition au projet jeudi 17 avril en signifiant que l'entreprise ferroviaire «ne peut pas se permettre une grève», les billets TGV Inoui et Intercités peuvent être annulés sans frais, jusqu'à 5 jours avant le départ. Ensuite, une pénalité de 19 euros s'applique.

23h30, dernier délai

Les billets Ouigo – service commercial ferroviaire à bas coûts de SNCF – ne sont pas remboursables. Seule l'annulation d'un train pourra ouvrir certaines possibilités à ses passagers. Ainsi, l'échange gratuit d'un billet, effectué via l'application dans un délai de 7 jours autour de la date du voyage, pourrait être envisagé.

En cas de grève, les frais de modification ou d'annulation sont annulés, comme le signale la plateforme SNCF Connect : «les frais d’échange et d’annulation (sont) susceptibles d’être levés pendant une période limitée». L'échange sans frais d'un billet est également possible, dans le cas où les gares d'arrivée et de départ sont identiques.

Une fois qu'un train est supprimé – les passagers sont généralement prévenus aux alentours de 17h la veille du départ –, le client a jusqu'à 23h30 pour initier une procédure de report sans frais. Passé ce créneau, un bon d'achat sera offert.