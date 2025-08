Draps, couettes... Voici à quelle fréquence changer son linge de lit

Le linge de maison, et plus particulièrement les draps, peut abriter acariens et bactéries. Il est donc nécessaire de les changer et de les laver régulièrement. Voici la fréquence recommandée.

Parmi les débats qui divisent, celui de la fréquence de changements des draps revient régulièrement. Dans l'entretien de son intérieur, laver le linge de maison et surtout changer régulièrement les draps est indispensable.

Selon un sondage mené en 2022 au Royaume-Uni par la société YouGov, seuls 28 % des Britanniques lavent leurs draps chaque semaine. Une bonne partie des personnes interrogées a admis ne pas changer ses draps toutes les semaines, et certaines ont même avoué attendre deux mois ou plus entre deux lavages.

Plusieurs critères : saison, douche, animaux...

Pour savoir à quelle fréquence il est recommandé de changer ses draps, plusieurs critères entrent en compte. En été, il fait chaud et le corps transpire plus vite, ce qui implique un changement plus régulier. Si on se douche le matin, et non avant de se coucher, de même, il vaudra mieux changer ses draps plus souvent.

Par ailleurs, dormir avec des animaux domestiques a également un impact sur la fréquence de lavage du linge de maison, a rapporté Actu.fr. Les animaux apportent en effet des poils, des squames, de la saleté et parfois des traces fécales sur les draps et les couvertures, ce qui augmente la fréquence à laquelle il faudrait les laver.

Ainsi, il est conseillé de changer ses draps et taies d'oreiller une fois par semaine, ou tous les trois à quatre jours si vous avez été malade, si vous transpirez beaucoup ou si vous partagez votre lit avec des animaux domestiques.

Un lavage à 60 °C ou plus

Autre donnée importante pour s'assurer d'une bonne hygiène : pour éliminer la transpiration, les sécrétions corporelles huileuses, les microbes, les allergènes et les cellules mortes, il est recommandé de laver ses draps à 60 °C ou plus avec un détergent pour tuer les bactéries et les acariens. Aussi, afin de désinfecter plus profondément, il est possible de passer les draps au sèche-linge ou de les repasser.

Pour le reste, le matelas peut être aéré tous les deux ou trois jours afin de lutter contre la prolifération des acariens, ces derniers appréciant particulièrement les milieux humides. L’Institut national du sommeil et de la vigilance français préconise de changer son matelas tous les sept à dix ans.

De même, les oreilles doivent être nettoyés en profondeur tous les quatre à six mois en les lavant délicatement et les faisant bien sécher. En ce qui concerne les couettes, elles peuvent être nettoyées tous les trois à quatre mois, selon la présence ou non d'animaux de compagnie.