Voici les 3 signes astrologiques qui attirent le plus la jalousie des autres

Parce qu’ils sont charismatiques, courageux, déterminés ou encore magnétiques, ces signes astrologiques attirent tout particulièrement la jalousie des autres.

Ils captent la lumière et éveillent la convoitise. Gouverné par le Soleil, le Lion ne passe jamais inaperçu. C’est un signe charismatique, flamboyant et majestueux. Quand il est dans les parages, «on le remarque», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Ce signe de Feu «attire spontanément les regards et les gens vers lui», ce qui peut susciter la jalousie de ceux qui se sentent dans son ombre.

Dirigé à la fois par Pluton, planète du pouvoir, et par Mars, qui symbolise la guerre, le Scorpion fait lui aussi des envieux, selon l’experte en astrologie, en connexion intérieure et en relation de couple. D’une part parce qu’il est déterminé et «va jusqu’au bout de ses objectifs», et d’autre part car «il possède un magnétisme naturel» qui engendre autant de l’admiration que des rivalités. Ce signe «intense et mystérieux» fait toujours son effet.

Selon l’astro love coach, que vous pouvez retrouver sur Youtube, on peut enfin citer le Bélier. Véritable leader né, cet animal à cornes «fonce tête baissée et ne recule devant aucun défi». Les personnes nées sous ce signe de Feu sont généralement très courageuses et intrépides. Et beaucoup rêveraient d’avoir leur force, leur énergie débordante et leur audace.