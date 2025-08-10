Voici les 4 signes astrologiques les plus passionnés en amour

Certains signes astrologiques sont connus pour transformer chaque relation en une épopée enflammée. Ils ne tombent pas amoureux, ils s’embrasent. Voici ceux qui sont les plus passionnés en amour.

Le signe le plus passionné du Zodiaque est sans conteste le Scorpion, affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Et pour cause, cet animal à pinces est non seulement dirigé par Pluton, la planète du pouvoir et de la domination, mais aussi par Mars, qui symbolise notamment la sexualité et la virilité.

Il faut savoir que dans l’astrologie, chaque signe est associé à une partie du corps, et pour le Scorpion, il s'agit des organes sexuels, rappelle la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Dans une relation amoureuse, «il accorde une grande place au plaisir charnel», précise-t-elle.

Suivi par le taureau, le bélier et le lion

Ce signe d'Eau est suivi de près par le Taureau. Sensuel, endurant et gourmand, ce natif s’investit corps et âme. «Il aime profiter de tous les petits plaisirs de la vie», y compris les plus intimes. Le podium est complété par le Bélier.

Dirigé par Mars, comme le Scorpion, cet animal à cornes est «particulièrement sujet coup de foudre», souligne l'experte, qui donne plein de conseils amoureux sur sa chaîne Youtube. Dès qu’il rencontre une personne qui lui plaît, il a en effet tendance «à s’enflammer tout de suite».

Enfin, on peut citer le Lion. Régi par le Soleil, ce signe est «moins tout feu tout flamme» que ses congénères. Pour autant, il ne veut pas d’une relation tiède. Ce natif, qui «aime diriger, rayonner et être admiré», cherche une relation à son image – flamboyante et théâtrale – mais dans laquelle il tiendra toujours le premier rôle.