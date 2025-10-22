Profil Astrologique du Bélier : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe du Bélier, un natif audacieux et courageux.

Gouverné par Mars, la planète de l'action et de la combativité, et premier signe du Zodiaque, le Bélier (21 mars - 20 avril) est connu pour être courageux et audacieux. «C’est un fonceur et il n’a peu de rien», affirme l'astro love coach Nathalie Marcot. Le Bélier est toujours partant pour essayer de nouvelles choses. Ce sont des êtres passionnés, une des caractéristiques propres aux signes associés à l'élément Feu.

Toutefois, cet animal à cornes a tendance à réagir de manière incontrôlée. D’après la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, il est en effet «très impulsif». C’est dans sa nature d'agir et de parler sans réfléchir, «ce qui peut lui jouer des tours». Ce signe prononce souvent «des paroles qui dépassent sa pensée». Par ailleurs, il peut se montrer capricieux et «ne supporte pas que l’on ne soit pas d’accord avec lui. C’est aussi un mauvais perdant», souligne-t-elle.

Que ce soit dans le cadre d’une relation amoureuse, en amitié ou au travail, il peut rapidement s'emporter, et ainsi provoquer des disputes. Nathalie Marcot rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant ainsi que les autres caractéristiques du thème astral.