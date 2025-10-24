Profil Astrologique des Gémeaux : voici les qualités et les défauts de ce signe

Chaque signe astrologique possède sa propre énergie, façonnée par l’influence de ses planètes et de son élément. Voici ce qui caractérise les personnes nées sous le signe des Gémeaux, un natif sociable et curieux, mais parfois manipulateur.

Dirigés par Mercure, planète qui symbolise notamment les connaissances et le mental, les Gémeaux (21 mai - 21 juin) sont animés par une curiosité insatiable. Ce signe «cherche toujours à enrichir ses connaissances et a besoin de tout comprendre», selon l'astro love coach Nathalie Marcot. Mercure représente aussi l'échange, la parole et le langage. C'est pourquoi ce natif est un être «très sociable». Signe d’Air, l’élément de la communication, les Gémeaux aiment bavarder, rencontrer des gens, et se lient facilement aux autres.

Mais il n'est pas rare que ce signe double se serve de «cette aisance verbale pour manipuler son entourage et le convaincre qu'il a toujours raison», souligne la spécialiste. S'il n’inspire pas confiance, que ce soit en amour ou en amitié, c’est aussi parce qu’il est perçu comme étant hypocrite. Ce préjugé est probablement lié au fait qu’il «sait facilement s’adapter aux personnes qu’il rencontre. C’est un véritable caméléon».

Il est également connu pour être «facilement distrait et a ainsi tendance à se déconcentrer très vite». Enfin, on ne peut pas dire qu'il jouisse d'une très bonne réputation en termes de fidélité conjugale. «Il a besoin de voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs». Toutefois, ces descriptions ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Pour avoir une analyse complète et détaillée, rappelle Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, il faut prendre en compte l’ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.