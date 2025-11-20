Voyages : cette ville européenne insoupçonnée arrive en tête des destinations réputées sans stress

Un classement compilant les villes du vieux continent les moins stressantes fait la part belle à un lieu inattendu, situé en Europe de l'Est.

Un lieu de tranquillité. Villes, plages ou encore décors montagneux ont la cote en Europe. Mais certains voyageurs recherchent le calme pour recharger les batteries. Selon l'index Easy Breaks créé par LateRooms, une ville se dégage en tant que meilleure destination pour des vacances reposantes.

Sur les 50 villes comparées pour réaliser cette sélection, le coût de la vie, la durée de transfert depuis l'aéroport, le prix moyen des hôtels et la note moyenne de l'attraction touristique principale ont été classés. La ville de Cracovie ( Pologne ) est arrivée en tête.

Ancienne capitale polonaise, cette destination de plus en plus prisée d' Europe peut notamment compter sur des prix attractifs en matière de commodités et de proposition touristique (activités, restaurants, transports).

Accès, prix, visite : Les nombreux avantages de Cracovie

La ville bénéficie également de sa taille réduite, permettant un accès facile jusqu'à son centre depuis les principales gares ou l'aéroport à proximité. Selon LateRooms, le train de l'aéroport dessert le centre-ville en seulement 17 minutes, l'un des transferts les plus rapides d'Europe. Les principales stations de la ville sont également simples d'accès, grâce à des passerelles, ce qui permet de ne pas avoir à payer des taxis.

Mais l'attractivité de la ville passe aussi par des lieux d'intérêt captivants. La vieille-ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, permet des visites piétonnes et est délimitée par le parc Planty, zone verte où les visiteurs peuvent se relaxer.