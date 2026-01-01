Voici les 3 signes astrologiques qui auront le plus de chances de trouver l’amour en 2026

Pour ces trois signes astrologiques, l’année 2026 s’annonce riche en émotions. Au programme : des papillons dans le ventre, des belles rencontres, et pourquoi pas, un coup de foudre.

Taureau (20 avril - 20 mai)

D’après les prédictions de l’astrologue et voyant Claude Alexis, les célibataires nés sous le signe du Taureau pourraient bien voir leur destin amoureux basculer au cours de l’année 2026. Si vous êtes un cœur à prendre, il y a de fortes chances que «vous fassiez une rencontre qui marquera votre vie», affirme l'expert. «Prenez la vie du bon côté, ajoute-t-il, elle va vous gâter».

Gémeaux (21 mai - 21 juin)

Si vous êtes nés entre le 21 mai et le 21 juin, la flèche de Cupidon pourrait bien vous toucher en plein cœur. Vous serez magnétique et ne laisserez personne indifférent. «Votre pouvoir de séduction opérera pleinement» et les sentiments ne tarderont pas à naître, prédit Claude Alexis. Les Gémeaux qui sont en couple, en revanche, doivent s’attendre à quelques turbulences.

Balance (23 septembre - 23 octobre)

Idem pour la Balance. Gouverné par Vénus, la planète de l’amour, ce signe d'Air pourrait vivre une rencontre déterminante, capable de transformer durablement son quotidien. «Un coup de foudre pourrait prendre de l’ampleur sans même que vous ne vous en aperceviez, avec à la clé, beaucoup de bonheur», assure le spécialiste des arts divinatoires.