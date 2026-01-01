Voici les 3 signes astrologiques qui passeront la pire année en 2026

Selon les prédictions de l'astrologue et médium Claude Alexis, l’année 2026 ne sera pas de tout repos pour ces trois signes du Zodiaque.

Bélier (21 mars - 19 avril)

Le début d’année 2026 sera mouvementé pour les Béliers, affirme l'astrologue Claude Alexis, qui affirme être pourvu d'un don de voyance. Attendez-vous à un mélange de hauts et de bas. Les événements passés auront laissé des traces. Vous pourriez vous sentir plus fragile moralement. Le climat financier sera, lui aussi, plutôt instable. Il faudra attendre le second semestre de l’année pour retrouver pleinement votre joie de vivre.

Vous vous lancez dans de nouvelles aventures. Vous savez ce que vous ne voulez plus et où vous souhaitez aller. Pour réussir, inutile de se précipiter. Il est important de penser à votre stratégie. N’essayez pas de passer en force, restez à l’écoute des autres. Ils seront de bon conseil et vous finirez par récolter ce que vous avez semé.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)

Les astres vont également challenger les personnes nées sous le signe des Gémeaux. Ils vont vous demander des efforts d’analyse et de remise en question. D’un côté, il y aura l’envie de lâcher prise et de se laisser porter par la vie, et de l’autre, un besoin de trouver des solutions concrètes pour boucler vos dossiers. Cette situation risque de générer un certain stress qu’il vous faudra apprendre à gérer.

Toutefois, vous trouverez les bons alliés pour vous soutenir. Vous saurez vous entourer de personnes capables de vous aider à faire évoluer aussi bien votre travail que votre vie sentimentale. Pour les Gémeaux célibataires, tout se passera sans difficultés : votre charme fera son effet et vous tomberez amoureux. En revanche si vous êtes en couple, quelques tensions pourraient obscurcir le quotidien. Mais à qui la faute ? Lâchez prise.

verseau (21 janvier - 19 février)

Les natifs du Verseau vivront un début d’année difficile. Dès le premier trimestre, vous aurez l’impression de naviguer à contre-courant. Mais rassurez-vous, la tendance s’inversera. Il faut simplement faire preuve d'encore un peu de patience. Dans l'année, vous entrerez dans une phase de renouveau qui vous poussera à devenir une nouvelle personne.

Vos projets prennent forme, les idées fusent, mais souvent dans tous les sens. Pour éviter de vous laisser submergé par ce trop-plein, accordez-vous un temps de réflexion afin de prendre les bonnes décisions. Côté cœur, privilégiez l’écoute et le dialogue. Inutile de vous braquer à la moindre remarque. Sachez que les personnes qui vous entourent sont de bon conseil et vous aideront à remettre de l’ordre dans votre vie.