Compte courant : quelle est la somme maximale qu'il est conseillé de laisser dessus ?

Sur votre compte bancaire, vous pouvez mettre autant d'argent que vous le souhaitez mais à partir d'un certain montant, il peut y avoir des risques. Voici la somme maximale qu'il faut laisser dessus.

Une question importante. Si, en théorie, il n'existe aucune somme maximale à laisser sur votre compte bancaire, certaines informations doivent être prises en compte. Par exemple, si à l'avenir, votre banque venait à faire faillite, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) protègerait vos avoirs jusqu’à 100.000 euros par établissement et par client. Donc, si vous possédez 300.000 euros sur votre compte bancaire et que votre établissement bancaire fait faillite, vous perdrez la somme de 200.000 euros.

Ainsi, si vous possédez d'importantes liquidités, il est préférable de répartir votre argent sur plusieurs comptes en banque ou alors d'investir votre argent dans des placements sécurisés. De plus, si vous laissez beaucoup d’argent sur votre compte courant, vous vous exposez à une perte de valeur progressive due à l’inflation, puisque votre compte courant ne génère aucun intérêt.

Mais alors, quelle est la somme parfaite à laisser sur votre compte courant ? Les experts conseillent de garder l’équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes sur son compte. Un montant qui vous «permettra de faire face aux dépenses imprévues (factures, réparations...) sans immobiliser trop d’argent inutilement», rapporte Capital.

Concrètement, pour une personne célibataire sans enfant, dont les dépenses mensuelles moyennes s’élèvent à 1.000 euros, il est recommandé de conserver entre 3.000 et 6.000 euros sur son compte bancaire.

Si votre solde dépasse ces montants, vous pouvez investir votre argent en le plaçant sur des supports avec des intérêts, tels qu'un Livret A ou encore une assurance-vie.