Règle du 5/1 : voici le secret des couples heureux, selon ce psychologue américain

Pour bâtir une relation solide et durable, le psychologue américain John Gottman recommande d’appliquer la «règle du 5/1». Voici à quoi correspond réellement ce ratio.

L’équation du bonheur à deux. Il existe mille façons de favoriser la longévité de son couple. Mais pour John Gottman, professeur de psychologie et spécialiste des relations amoureuses, la solidité d’une histoire d’amour repose essentiellement sur la règle du «5 pour 1».

Autrement dit, pour qu’une relation s’épanouisse durablement, il faudrait en moyenne cinq interactions positives pour compenser une interaction négative. Avant d’arriver à cette conclusion, publiée dans les années 1990, le chercheur américain et son équipe ont observé plus de 2.000 couples, scrutant leurs échanges, leurs gestes, leurs silences parfois, et ce, sur plusieurs années.

des petites attentions au quotidien

En sachant qu’une «interaction positive» n’est pas synonyme de déclarations enflammées et de surprises spectaculaires. L’amour, selon John Gottman, ne se mesure pas à l’intensité des grandes démonstrations, mais à l’accumulation de petites attentions quotidiennes.

Un sourire complice au détour d’une conversation, un compliment sincère, une main posée sur l’épaule, un simple «merci», une taquinerie… Un couple qui maintient cette proportion aurait donc davantage de chances de traverser le temps et les épreuves.

Bien sûr, il ne s’agit pas de vivre calculatrice en main ni de comptabiliser chaque parole échangée. Le ratio «5/1» se veut avant tout un indicateur, une boussole. Si l’on faisait le bilan de sa journée à deux, y trouverait-on davantage d’encouragements que de reproches ?

En définitive, le secret des couples heureux ne résiderait pas dans l’absence de conflits - car inévitables dans toute relation -, mais dans la capacité à cultiver, jour après jour, un climat majoritairement positif.