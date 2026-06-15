«Uber Boat» : le géant américain lance ce lundi en France un nouveau service de location d’embarcations avec skipper

Ce lundi, la multinationale américaine Uber lance un nouveau service centré autour de la location de bateaux. Baptisé «Uber Boat», il est disponible dans plusieurs villes françaises.

Le géant américain des transports s’élance sur l’eau. Poursuivant sa stratégie de diversification, la plate-forme Uber lance un nouveau service de location, ce lundi. Troquant les voitures pour les bateaux, la multinationale propose aux particuliers de s’offrir les services d’un skipper. De quoi ravir les plaisanciers alors que la période estivale approche à grands pas.

Sobrement baptisé «Uber Boat», ce nouveau service est proposé dans sept villes françaises, Paris, Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Saint-Tropez et Toulon. Pour l’occasion, la plate-forme Uber s’est associée à l’entreprise Click&Boat, l’un des leaders européen de la location de bateaux.

Concrètement, les utilisateurs ont accès à l’ensemble du parc nautique disponible sur Click&Boat. Il leur suffit de choisir parmi les quelque 50.000 bateaux qui sont mis à disposition par des particuliers ou des professionnels maritimes. «Nous nous appuyons sur l’offre déjà existante proposée par Click&Boat. Nous agissons comme une interface de mise en relation», souligne le géant américain, cité par Le Figaro.

Locations avec skipper uniquement

Deux modes de réservation sont disponibles. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir une réservation instantanée ou une offre «sur demande». Cette dernière nécessite l’acceptation du propriétaire du bateau avant confirmation.

Quel que soit le mode de réservation choisi, la balade ne se fait pas en totale autonomie. Des skippers certifiés sont en effet chargés d’assurer le transport des passagers. «Tous les bateaux et propriétaires sélectionnés pour cette opération répondent aux critères de qualité et de fiabilité rigoureux de Click&Boat», précise l’entreprise de location de bateaux sur son site.

Des «expériences thématiques» sont également proposées par ce nouveau service. Sports nautiques, apéritifs en mer, découverte de criques ou autres boat partys sont ainsi accessibles depuis l’application.

Uber ne lorgne pas seulement sur la France pour la sortie de ce nouveau service. Il sera proposé dans d’autres pays européens, à l’image de la Croatie, l’Espagne, l’Italie et du Portugal.