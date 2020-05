Chili : il se jette nu dans la fosse aux lions, le zoo tue les fauves

Les visiteurs du zoo de Santiago (Chili) ont assisté à une scène tragique : un jeune homme a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans la fosse aux lions du parc. Pour le sauver, les secours ont tué deux animaux.

Le suicidaire, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années répondant au nom de Franco Luis Ferrada, avait accédé au parc zoologique comme simple visiteur avant d'accomplir son terrible geste devant de nombreux témoins choqués par la scène.

A lire aussi : 200 lions oubliés découverts dans une région reculée d'Ethiopie



Selon leurs dires, tout se passait normalement lorsque soudain le jeune homme s'est déshabillé devant l'enclos des lions pour se jeter, nu comme un ver, au milieu des félins.

Les félins, abattus

Si par miracle, le suicidaire a survécu à ses graves blessures, les équipes de secours ont dû tuer deux lions pour le libérer de leurs crocs. La scène, filmée, a rapidement été diffusée sur les réseaux sociaux suscitant la colère et de nombreux commentaires indignés sur Facebook et Twitter.

Concrètement, les internautes se demandent s'il n'y avait pas une autre solution pour sauver le candidat au suicide, et pointent l'absence d'équipements de protection et de sécurité autour de l'enclos. Un manquement grave, selon eux, à l'origine de cette tentative de suicide et de la mort de deux animaux «innocents».