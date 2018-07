Le point le plus froid de la planète a été découvert

Tandis que l'Europe suffoque dans une vague de chaleur, un nouveau record de température froide a été dévoilé.

Ce lieu a été découvert par une équipe de scientifiques de l'Université du Colorado, qui a publié ses résultats dans la revue Geophysical Research Letters mardi 26 juin. Le groupe a étudié les températures de la calotte glaciaire de l'Inlandsis Est-Antarctique, établis par des satellites entre 2014 et 2016, et a découvert qu'elle pouvait atteindre la température extrême de -98°C.

«A cet endroit, nous sommes si proche de la limite de la Terre que cette température aurait pu être relevée sur une autre planète», a expliqué Ted Scambos, auteur principal de l'étude et chercheur à l'Université du Colorado. Il y a quelques années, en 2013, la température la plus basse ne s'élevait «qu'à» -93°C au même endroit.

«Avec des températures comme celles-ci, vous n'avez pas envie de marcher pieds nus sur la neige. Ce serait bien désagréable», a plaisanté le scientifique. A titre de comparaison, le village d'Oïmiakon (extrême Est de la Russie), l'un des lieux habités les plus froids de la planète, enregistre une température moyenne de -51,5°C en janvier.

Ce record de froid pourrait bien ne jamais être battu : «Les quantités de gaz à effet de serre et de vapeur d'eau dans l'atmosphère ne cessent d'augmenter, il se peut donc que les températures en Antarctique augmentent de 3 à 4 degrés», a expliqué John Turner, un scientifique de la British Antarctic Survey qui n'a pas pris part à cette étude, à National Geographic. «Il sera de plus en plus difficile de battre le record de la température la plus basse sur Terre».