Pologne : il donne une interview à la télévision avec son chat sur la tête

La vidéo a été repérée par le site Mashable. Sur les images, on voit le chat se poster au sommet du crâne de l'universitaire. Impertubable, ce dernier a continué à répondre aux questions.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) 7 juillet 2018