L'équipe de House of cards surprise par le renvoi de Kevin Spacey

«Je ne connaissais que l'incroyable artiste qu'il était». C'est en ces termes que Robin Wright, qui joue Claire, l'épouse de Kevin Spacey dans la série, a réagi pour la première fois aux accusations, ce lundi 9 juillet sur NBC.

L'actrice a en effet précisé qu'elle n'avait entretenu qu'une relation purement «professionnelle» avec Spacey, et qu'ils ne se «voyaient pas en dehors du travail».

Elle affirme donc n'avoir aucune nouvelle de lui et même ignorer «comment le joindre».

«Je ne connaissais pas l'homme», a ainsi insisté Robin Wright.

Depuis l'émergence de #Metoo Outre-Atlantique, le célèbre comédien a fait l'objet d'une dizaine accusations d'agressions ou de harcèlement sexuel.

“I think we were all surprised, of course, and ultimately saddened.” @RealRobinWright talks about initial reaction from @houseofcards team to Keven Spacey sexual assault allegations pic.twitter.com/dYblGImNof

— TODAY (@TODAYshow) 9 juillet 2018