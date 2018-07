Faire le ménage souvent équivaudrait à fumer un paquet de cigarettes par jour

Le ménage nuirait-il à la santé ? C'est en tout cas la conclusion d'une très sérieuse enquête norvégienne publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

En cause ? Des produits ménagers extrêmement nocifs pour les poumons.

Ainsi, l'usage quotidien de sprays d'entretien revient à fumer un paquet de cigarettes par jour sur une durée de dix à vingt ans.

Ces produits d'entretien chimiques contiennent des microparticules qui entraînent en effet une baisse importante de la capacité respiratoire.

Les femmes particulièrement exposées

Les chercheurs précisent que ce phénomène a particulièrement été observé chez les femmes, qui continuent à effectuer plus de tâches ménagères que les hommes.

Et les femmes de ménage, à cause de la récurrence de leur exposition à ces substances (ammoniaque et eau de javel notamment), sont particulièrement touchées.

A contrario, les hommes ne seraient pas impactés, selon l'étude.