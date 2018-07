Thailande : le sauvetage des enfants bientôt adapté à Hollywood

L'annonce a été faite ce mardi 10 juillet sur Twitter par la société de production d'obédience évangéliste Pure Flix, dont le co-directeur réside en Thailande.

Michael Scott se trouvait en effet sur le site du sauvetage, à Chiang Rai, dans le nord du pays.

«Je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Cette histoire est si importante pour moi, étant donné que je l'ai suivie en Thailande» , a-t-il déclaré dans une vidéo filmée sur le lieu du sauvetage.

La femme de Michael Scott est impliquée dans les préparatifs des funérailles de Saman Kunan, le Marine décédé le 6 juillet alors qu'il installait un réservoir d'oxygène en vue de l'extraction.

«Ma femme a grandi aux côtés du Marine thaïlandais qui est mort dans la grotte. De voir tous ces actes de bravoure dans la grotte et de voir sortir tous ces plongeurs, est un événement si émouvant et si personnel pour moi», a précisé Michael Scott.

Pure Flix joins the rest of the world in thanking God for answering prayers for the successful rescue of those trapped in the cave in Thailand.





Managing partner Michael Scott, from his home in Thailand, has been helping at the cave rescue in Chiang Rai the past 4 days. pic.twitter.com/htt1vN9oU1

— Pure Flix (@PureFlix) 10 juillet 2018