Un commerçant propose une glace parfum mayonnaise

Les ventes de glaces, l'une des gourmandises préférées des vacanciers l'été, s'envolent durant cette saison. L'occasion pour les glaciers de lancer de nouveaux parfums. La dernière création d'un commerçant écossais s'adresse aux plus téméraires : la glace parfum mayonnaise.

Ice Falkirk, situé dans la ville de Falkirk en Ecosse, a rendu publique sa nouvelle création la semaine dernière avec une image postée sur Instagram, accompagnée du message suivant : «Qui connaît un accro à la mayonnaise ?», avec le hashtag «#bizarre».

Depuis, la nouvelle divise les amateurs de desserts glacés. En effet, une partie d'entre eux estiment que la mayonnaise n'a rien à faire dans de la glace, rapporte The Sun. Une personne allant même jusqu'à qualifier la glace de «monstruosité». Pour d'autres, la sauce pourrait permettre de rendre la glace plus onctueuse et légère.

Une glace parfum roquefort

Ce n'est pas la première recette audacieuse du glacier écossais. En effet, il a déjà lancé des glaces aux parfums d'une célèbre bière irlandaise, d'une liqueur allemande ou encore d'une célèbre boisson énergisante.

De leur côté, les glaciers français ne sont pas en reste. Une entreprise lyonnaise a mis en vente des glaces au foie gras ou encore au roquefort. Dans la Sarthe, c'est une glace parfum rillette qui a été commercialisée en avril dernier.