Donald Trump admet que son fils a rencontré une avocate russe pour évoquer Hillary Clinton

Il a qualifié ce rendez-vous de «totalement légal», malgré les accusations de collusion entre le candidat républicain et Moscou. D'ailleurs, Donald Trump assure ne pas avoir été informé de cette réunion à l'époque et s'attaque une nouvelle fois aux médias qui ont relayé l'information.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 août 2018