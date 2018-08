Yémen : Washington demande une enquête après la mort de 29 enfants

Les Etats-Unis ont demandé une enquête «approfondie» après la mort de 29 enfants dans l'attaque de leur bus, survenue jeudi dans le nord du Yémen. Elle est attribuée à la coalition menée par l'Arabie saoudite.

«Nous sommes très préoccupés par les informations (...) sur une attaque ayant causé la mort de civils», a déclaré Heather Nauert, porte-parole du département d'Etat. «Nous appelons la coalition dirigée par l'Arabie saoudite à mener une enquête approfondie et transparente sur cet incident.»

Les Etats-Unis disent prendre «très au sérieux toutes les informations crédibles sur les victimes civiles» des conflits, a souligné la porte-parole du département d'Etat. «Nous appelons toutes les parties à prendre les mesures adéquates pour protéger les civils.»

Les corps des 29 enfants, ainsi que 48 blessés, ont été transportés dans un hôpital de la province de Saada soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge.

10.000 morts depuis mars 2015

La coalition a reconnu avoir mené une frappe aérienne qui avait touché un bus, mais soutient que celui-ci ne transportait pas des enfants mais des «combattants Houthis», a déclaré à l'AFP Turki al-Maliki, son porte-parole. Elle a qualifié l'attaque d'«opération militaire légitime».

La région de Saada est le fief des rebelles Houthis, combattus par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite en soutien aux forces du président Abd Rabbo Mansour Hadi.

La guerre au Yémen a fait plus de 10.000 morts depuis le début de l'intervention de la coalition en mars 2015 et provoqué «la pire crise humanitaire» au monde, selon l'ONU. Dans ce conflit, les Etats-Unis fournissent depuis 2015 à leur allié saoudien un «soutien non-combattant», sous la forme d'armes, de renseignement et de ravitaillement aérien.