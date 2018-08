L'acteur Casey Affleck répond aux accusations de harcèlement sexuel

Une explication en forme d'excuses. L'acteur oscarisé Casey Affleck est revenu ce 9 août sur les accusations de harcèlement sexuel à son encontre.

L'affaire remonte à 2011, lorsque le frère de Ben Affleck réalisait son premier long-métrage «I'm still here». La directrice de la photographie du film l'accuse, lui est des membres de son staff, d'avoir « parlé ouvertement d'actes sexuels auxquels ils voulaient se prêter avec elle » et même de l'avoir surprise, saoûl, dans son lit, et de l'avoir attrappée dans ses bras. Les deux femmes accusent également Casey Affleck de les avoir régulièrement rabaissées et d'avoir encouragé son équipe à en faire de même.

Sept années plus tard, dans le sillage de l'affaire Weinstein et du mouvement mondial Metoo, Casey Affleck a pris la parole.

«J'ai contribué à créer un environnement non professionnel et j'ai toléré ce type de comportement de la part d'autres personnes et je n'aurais pas dû», abonde-t-il ainsi.

«Je regrette beaucoup»

Et d'ajouter : «Je regrette beaucoup. Je ne savais vraiment pas de quoi j'étais capable en tant que patron. Je ne sais même pas si je me voyais comme un patron. Mais, j'ai agi d'une façon et j'ai permis à d'autres de se comporter d'une façon qui n'était vraiment pas professionnelle», conclut-il.

Casey Affleck qui avait obtenu l'oscar du meilleur acteur pour «Manchester by the sea» en 2016, devait remettre la prestigieuse statuette cette année, pour finalement y renoncer à cause de ces faits.