Une femme échappe de peu à l'effondrement du viaduc de Gênes et livre un récit glaçant

Alors qu'une trentaine de personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une longue portion d'un viaduc de l'autoroute A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie, qui a précipité voitures et camions dans le vide d'une hauteur de 45 mètres, une femme s'est exprimée sur Twitter, livrant un récit glaçant.

Alors qu'elle était partie en vacances avec son fils et son conjoint en Italie, prévoyant une étape à Gênes, cette femme a assisté en direct à l'effondrement du viaduc, alors qu'elle s'apprêtait à passer dessus en voiture.

On a vu quelque chose bouger à 150 mètres devant nous. Le cerveau ne connecte pas immédiatement. Mon mari m’a dit depuis avoir senti une sorte d’aquaplaning, la voiture partir légèrement à droite, puis à gauche. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Avec l'orage et la pluie, le couple n'a pas tout de suite compris ni réalisé ce qui était en train de se produire à quelques mètres.

Là, on a vu le pylône du pont partir, s’en aller sur la droite.Désolée mais c’est impossible à expliquer mieux que ça et la visibilité était affreuse. Sur le coup, notre cerveau a cherché une autre explication, ça n’était pas concevable. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Puis on a réalisé. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Trois secondes plus tard, premier réflexe stupide, on enclenche la marche arrière. Parce qu’on se sait déjà trop engagés sur le pont, et qu’on se dit qu’il nous faut la vitesse d’une voiture pour repartir. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Face au danger de la situation, le couple s'enfuit avec son fils, laissant le véhicule sur l'autoroute.

Évidemment, ça bloque immédiatement. Alors on fait la seule chose à faire. On sort de la voiture sous la pluie battante, on détache notre fils de 3 ans aussi vite que possible, mon mari le prend dans ses bras, et on court sans se retourner. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Sur place, la situation est chaotique comme en témoignent les tweets glaçants de la mère de famille.

On a vu d’autres gens courir, hurler, en laissant comme nous leur voiture sur le pont. C’est sans importance mais la notre y est toujours, portières ouvertes, clé sur le contact. Évidemment pour l’instant elle y restera. Et peu importe. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

On arrive trempés dans le tunnel, aucune info, et les secours ne pouvaient évidemment pas venir, les deux voies étant bloquées. On a entendu quelqu’un crier dans un mégaphone en italien. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Sans informations et totalement sous le choc, les survivants ont d'abord cru à un séisme.

J’ai envoyé ce fameux tweet pour avoir des infos. Je craignais un tremblement de terre et il nous fallait décider si nous restions ou non dans ce tunnel, sachant qu’il y avait un autre pont juste derrière. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Les gens ont commencé à se montrer des photos du pont, et, ne comprenant rien, on a décidé après 10-15 minutes de recommencer à courir après avoir entendu troos énormes grondements qui venaient du pont (je ne sais pas, peut être est-il tombé en deux fois ?). — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Les survivants ont malgré tout gardé leur sang froid, faisant preuve d'entraide et d'empathie.

Je tiens à préciser que dans le tunnel, tout le monde a gardé son sang froid. Des gens que je remercie nous ont prêté des serviettes pour essuyer notre fils trempé. J’ai une vidéo de ce moment, inutile je pense mais je la tiens à la disposition des enquêteurs si jamais. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

A la sortie du tunnel, on est tombés sur les pompiers qui arrivaient, qui semblaient penser peut être que tout le pont était tombé, car ils étaient étonnés de nous voir à pied, expliquant que notre voiture y était toujours. — Maître Léonine (@AvocatavecunE) 14 août 2018

Dans son témoignage, l'internaute précise qu'elle doit la vie à son fils, qui avait réclamé son doudou quelques temps plus tôt, les obligeant à s'arrêter...