Décès de Kofi Annan : les hommages se multiplient

Ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du prix Nobel de la paix, Kofi Annan est décédé ce samedi, à l'âge de 80 ans, des suites d'une «courte maladie».

Sur Twitter, de nombreuses personnalités, en France comme à l'étranger, ont immédiatement réagi, pour lui rendre hommage, à l'instar de son successeur, Antonio Guterres, qui a salué «une force qui guidait vers le bien».

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2 — António Guterres (@antonioguterres) 18 août 2018

J'ai appris avec tristesse le décès survenu ce matin de l'ancien Sécrétaire Général de l'ONU et Prix Nobel de la paix 2001, Kofi Annan.



A sa famille, ses proches, au Peuple Ghanéen et à mon homologue @NAkufoAddo, je présente mes sincères condoléances et exprime ma compassion. RK — Roch M. C. KABORE (@rochkaborepf) 18 août 2018

“C’est l’ignorance, et non la connaissance, qui dresse les hommes les uns contre les autres." Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix 2001, ancien secrétaire général des Nations Unies.



Que la terre lui soit légère — Maryse Ewanjé-Epée (@EwanjeEpee) 18 août 2018

L’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, nous quitte à l’âge de 80 ans. Une voix de médiation salutaire qui s’éloigne,hélas, d’un monde de plus en plus en décomposition. #RIPKofiAnnan #Kofiannan pic.twitter.com/Xd4IAZhpmL — Alain Mabanckou (@amabanckou) 18 août 2018

I wish to express my deepest condolences to the family and friends of Mr Kofi Annan. His decease is a great loss for peace and freedom in the world. In Catalonia we will always remember his call for dialogue and negotiation with Spain through @TheElders pic.twitter.com/IW011tOf38 — Carles Puigdemont (@KRLS) 18 août 2018

With deep sadness, the world loses a great leader: Kofi Annan, 1938-2018. https://t.co/kilEtICp3B pic.twitter.com/Iqe25Ujoez — Kenneth Roth (@KenRoth) 18 août 2018

A travers la mort de Kofi Annan, l’Afrique perd un de ses plus dignes fils et le Monde perd un Diplomate hors pair doué d’un talent exceptionnel qui a fait avancer la cause de la paix a travers le dialogue. @ONU_fr @ONUinfo @UN_MINUSMA @RFI @antonioguterres @KofiAnnanFdn pic.twitter.com/ar3Dbu3PlZ — Amb. Abdoulaye Diop (@AbdoulayeDiop8) 18 août 2018

Kofi Annan est mort et l’ONU perd l’un de ses grands dirigeants, qui aura marqué un pan considérable de notre histoire contemporaine.





Prix Nobel de la paix en 2001, il aura su être un défenseur de la paix dans le monde, de l’égalité entre les peuples. pic.twitter.com/U5sh9uUa08 — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) 18 août 2018