Un pédophile persuadé qu'un «enfant en âge de parler est en âge d'avoir des relations sexuelles»

Jason L., un anglais de 37 ans connu des services de police comme un pédophile notoire, estime qu'un «enfant en âge de parler est en âge d'avoir des relations sexuelles».

Interdit de voyager en Europe depuis sa condamnation en 2013 à trente-deux mois de prison pour détention d'images pédo-pornographiques, l'homme a récemment demandé aux juges de mettre un terme à cette interdiction, rapporte le Daily Mail. Une requête qui lui a bien évidemment été refusée, et a laissé le tribunal abasourdi par ses propos.

Jason L. a par ailleurs déclaré que son partenaire idéal devait être âgé de 14 ans maximum, mais de 12 ans de préférence. Il se dit également persécuté par la justice britannique comme l'étaient «les homosexuels et les juifs lors de la seconde guerre » et se dit certain que la pédophilie sera un jour acceptée».

«Au cours de mes dix dernières années de service, je n'ai jamais croisé un délinquant sexuel qui reconnaît ouvertement ses tendances pédophiles. C'est justement parce qu'il l'assume qu'il en devient exceptionnellement dangereux» a déclaré à nos confrères un policier.