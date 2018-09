États-Unis : une femme touchée par la maladie de la «langue noire poilue»

Dans le cas de cette femme de 55 ans c’est un antibiotique qui a provoqué le noircissement de sa langue selon le rapport du médecin dévoilé par CNN. Après un accident de la route et pour traiter une blessure, elle s’est vue prescrire de la minocycline.

Le médicament a alors entrainé une hypertrophie des papilles linguales. Ces dernières, qui mesurent moins d’un millimètre chez une personne saine, peuvent atteindre 18 millimètres dans le cas de cette maladie. Au fur et à mesure que les papilles se développent, des particules microscopiques s’installent dessus, permettant aux bactéries et aux microbes la possibilité de se développer sur la langue. La langue devient ainsi noire.

A condition known as black hairy tongue has been linked with certain medications, conditions and poor oral health. The name refers to tiny nubbins on the tongue, called papillae, that have grown longer and turned black. https://t.co/7VM9nsGQo0

— CNN (@CNN) 8 septembre 2018