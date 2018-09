Un Français de 32 ans porté disparu en Argentine

Depuis quelques jours, ses proches ont multiplié les appels sur les réseaux sociaux pour le retrouver. «La dernière fois qu'il a été vu, c'était à San Isidro de Iruya, le 9 août dernier», signale l'un de ses amis d'enfance, Christophe Grèzes.

URGENT!!



Mathieu was seen last time on August 9 in San Isidro de Iruya.



Anyone likely to go on site would be a fabulous help. contact me



Christophe Grèzes



+33638176893



[email protected]https://t.co/fuGXvrNVbu #Traveler #EmmanuelMacron https://t.co/4wz9b4VD2i

— Mathieu Martin (Mat-y-eu) (@mathieu_eu) 8 septembre 2018