Syrie : 21 membres des forces pro-régime tués par Daesh

Le groupe jihadiste Daesh a tué vingt-et-un membres des forces du régime dans le sud de la Syrie, au moment où l'organisation extrémiste fait face à l'offensive d'une alliance arabo-kurde contre son dernier bastion dans l'est du pays.

Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, les membres des forces loyalistes ont péri lundi soir dans une embuscade à Tloul al-Safa, dernier réduit de Daesh dans la province de Soueida et situé à 100 km au sud-est de Damas. Huit jihadistes ont par ailleurs été tués dans les affrontements ayant suivi l'embuscade, selon la même source.

Des enfants enlevés

L'agence officielle Sana a fait état mardi de «combats intenses contre les terroristes de Daesh». Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé des positions de Daesh dans l'est du désert de Soueida, a-t-elle précisé. Cette région est le théâtre de combats entre jihadistes et forces du régime depuis le 25 juillet, date à laquelle Daesh avait mené une série d'attaques coordonnées dans la province de Soueida, contrôlée par le régime, faisant plus de 250 morts. Le groupe jihadiste avait également enlevé une trentaine de civils, dont des enfants âgés de 7 à 15 ans, dans cette région majoritairement druze, selon l'OSDH et des sources locales. Ces kidnappings n'ont pas été revendiqués par Daesh. Deux otages sont morts, d'après les mêmes sources.

Les négociations menées par la Russie, en coordination avec Damas, n'ont pas abouti à la libération des otages, «susceptibles d'être détenus dans la région de Tloul al-Safa», selon M. Abdel Rahmane. Leurs familles sont sans nouvelles d'eux depuis des semaines, a indiqué à l'AFP une source locale à Soueida. Daesh, qui a conquis en 2014 de vastes secteurs en Syrie, a été laminé depuis par des offensives distinctes et contrôle aujourd'hui moins de 3% du territoire.

Le groupe conserve encore quelques poches et cellules dormantes à travers le désert, qui s'étend de Damas jusqu'à la frontière irakienne, notamment dans la vallée de l'Euphrate (est). C'est dans cette vallée, dans la province de Deir Ezzor, que les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde, ont lancé lundi une attaque sur la ville de Hajine, aux mains des jihadistes, avec le soutien de la coalition anti-Daesh dirigée par les Etats-Unis.

[Delil SOULEIMAN / AFP]

Opération Roundup

La coalition a confirmé le lancement d'une offensive le 10 septembre, précisant qu'il s'agissait de «la phase III de l'opération Roundup» contre Daesh, lancée le 1e mai. Les responsables militaires américains avaient indiqué que cette phase serait la dernière. Les FDS mènent depuis des mois une offensive pour conquérir les territoires tenus par l'EI dans la province de Deir Ezzor, progressant face aux jihadistes jusqu'à les acculer dans Hajine, localité près de la frontière irakienne. Au moins 27 jihadistes et dix combattants des FDS sont morts dans les combats depuis lundi, selon l'OSDH.

L'offensive vise à «mettre fin au terrorisme à l'est de l'Euphrate», ont déclaré les FDS, annonçant avoir ouvert un couloir humanitaire pour les civils. La majorité des civils encore dans la zone sous le contrôle de Daech sont «des familles de combattants», a indiqué à l'AFP le chef du conseil militaire des FDS dans la province de Deir Ezzor, Ahmad Abou Khawla.

Cette zone regroupe, par ailleurs, des «dirigeants de premier rang» de Daesh, principalement des «Irakiens», a-t-il ajouté à Chadadi, dans la province voisine de Hassaké (nord-est).

Selon les FDS, quelque 3.000 combattants, en grande partie des étrangers, tentent de résister dans l'enclave de Hajine, qui comprend des «prisons» dans lesquelles croupissent de nombreux civils, a dit M. Abou Khawla. Le conflit en Syrie, qui s'est complexifié au fil des ans, a déjà fait plus de 350.000 morts et jeté à la rue plusieurs millions de personnes.

Après avoir repris une bonne partie du pays aux rebelles et jihadistes, les forces du régime alliées à la Russie cherchent à reconquérir la province d'Idleb, ultime bastion des insurgés, dans le nord-ouest du pays.