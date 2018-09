Future star du golf, Celia Barquin retrouvée assassinée sur un parcours

Âgée de 22 ans, elle était considérée comme une future golfeuse majeure du circuit et venait de remporter le championnat d’Europe amateur en juillet. Elle s’était également qualifiée pour l’US Women’s Open. Étudiante à l’université américaine d’Iowa State, c’est sur le parcours Coldwater Links, à Ames, que son corps a été retrouvé.

Des joueurs matinaux venus taper la balle lundi ont d’abord repéré un sac de golf abandonné, avant de découvrir la jeune femme. Selon les premières conclusions de la police, elle aurait été assassinée. ABC indique qu'elle a subi plusieurs coups de couteau sur le haut du torse, la tête et au cou.

Sur Twitter, son université a rendu hommage «au sourire contagieux et à la personnalité pétillante» de la championne.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard



