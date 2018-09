Fusillade dans le Maryland : 4 morts dont l'auteure présumée

La femme de 26 ans a ouvert le feu dans un entrepôt, faisant trois morts et trois blessés. Elle a ensuite retourné l'arme contre elle pour se tirer deux balles, dont l'une dans la tête.

Peu après les coups de feu, elle a été transportée à l'hôpital, entre la vie et la mort. Elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Selon les informations du sheriff du comté, l'auteure présumée était une employée de l'entrepôt.

At this time we know that the suspect was temporarily employed at the Rite Aid distribution center. She reported for her work day as usual around 9 am

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 septembre 2018