Ce que l’on sait de David Katz, l’auteur présumé de la fusillade de Jacksonville

Le bilan de la fusillade est de trois morts, deux personnes abattues lors du tournoi, ainsi que le suspect lui-même qui s'est suicidé et 11 blessés, a annoncé la police locale.

David Katz était originaire de Baltimore, la plus grande ville du Maryland, dans le nord-est des Etats-Unis. Une opération de police a d'ailleurs été menée par le FBI à son domicile, d'après plusieurs médias locaux.

Habitué des tournois de Madden, du nom d'une série de jeux vidéo de football américain, le jeune homme était justement venu en Floride pour participer à l'une de ces compétitions en ligne, la Madden NFL 19, qui avait lieu au Jacksonville Landing, un complexe de divertissements situé dans un centre commercial de la ville.

Le tournoi en question était par ailleurs diffusé en direct sur Twitch, une plate-forme de streaming spécialisée dans la diffusion de compétitions de sport électronique, où la fusillade peut être brièvement entendue.

D'autre part, dès que Mike Williams, le shérif de Jacksonville, a précisé que Katz était un concurrent de ce tournoi de jeu vidéo, plusieurs photos de compétitions auxquelles le jeune homme avait participé dans le passé sont apparues sur les réseaux sociaux.

Sur l'une d'elles, Katz, jeune homme mince brun aux yeux verts, apparaît particulièrement absorbé par son écran.

VIDEO of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville Landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/YkiAokUBHg

— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 27 août 2018