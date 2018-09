Une fusillade fait plusieurs victimes dans le Maryland

Elle a commencé à proximité de la ville d'Aberdeen, aux alentours de 9h (15h, heure française) selon le bureau du sheriff. Il a ajouté que «plusieurs victimes» sont à déplorer.

«Nous confirmons qu'il y a eu une fusillade dans la zone de Spesutia Road et de Perryman Road. Plusieurs victimes. La situation reste instable. Merci d'éviter cette zone»

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 septembre 2018