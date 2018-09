Grèce : une toile d’araignée géante recouvre une plage de 300 mètres

Arachnophobes s’abstenir. Une plage entière s’est retrouvée couverte d’une toile d’araignée géante en Grèce. Si ce phénomène a été observée à plusieurs reprises, il reste toujours très impressionnant.

Dans une vidéo publiée cette semaine sur Internet, on peut voir cet étrange voile blanc recouvrir toute la végétation d’une plage bordant le lagon d’Aitoliko. Des panneaux de signalisation aux arbustes en passant par les palmiers, tout est recouvert pas cette immense toile.

Selon les spécialistes, les nombreuses araignées, encore présentes sur place, ont trouvé sur cette plage des conditions idoines pour se reproduire et se développer. Grâce à une température clémente, une humidité agréable et la présence de nombreux moustiques, les araignées sont venues s’installer sur ce rivage pour se nourrir et s’accoupler en pleine saison des amours.

Si la scène pourrait faire frémir les arachnophobes, il n’y a pas de raison de s’inquiéter pour la population locale. Selon les spécialistes l’araignée responsable de ce phénomène, la Tetragnatha, n’est pas dangereuse pour l’Homme. Petite espèce de quelques centimètres au corps allongé et très commune dans cette région méditerranéenne, ces araignées sont simplement réputées pour produire énormément de toile.

En 2015 elles avaient déjà fait parler d’elles. Au Texas, cette espèce d’araignée avait tissé une toile géante pouvant recouvrir l’équivalent d’un terrain de football.