Angleterre : recrudescence d’une infection pouvant rendre les porteurs de lentilles aveugles

Le Moorfields Eye Hospital, un centre médical londonien spécialisé dans l'ophtalmologie, a récemment fait part de son inquiétude face à la multiplication des cas de kératite, une inflammation de la cornée pouvant entraînant la cécité.

A l'origine de cette infection : l'acanthamoeba, un parasite de type protozoaire qui se dévoloppe dans des environnements tellurique (terre) ou aqueux (eau). La propagation de cette amibe provoque des séquelles graves, engageant fortement le pronostic visuel. Selon les études menées par l'hôpital londonien, les patients les plus sévèrement touchés seraient les porteurs de lentilles.

Et les chiffres avancés par le quotidien britannique The Independent ne laissent aucune place au doute : entre 2011 et 2016, les cas de kératite sont passés de 35 à 65 par an à l'intérieur du pays.

Inquiet, le professeur John Dart a déclaré : «Cette évolution des chiffres souligne l'urgence pour les porteurs de lentilles de prendre conscience des risques», avant de prodiguer quelques conseils : «Les patients qui utilisent des lentilles réutilisables doivent s'assurer qu'ils nettoient soigneusement leurs mains avant de toucher leurs lentilles de contact avec les doigts, et éviter de les porter lorsqu'ils nagent, se nettoient le visage ou prennent un bain».