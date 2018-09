Quand la Première ministre néo-zélandaise amène son bébé à l'ONU

Pas moins de cent trente pays étaient réunis ce jour-là en l'honneur de Nelson Mandela, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'institution. Mais tous n'avaient d'yeux que pour la petite Neve, âgée de trois mois.

I cannot stress how much the @UN - and the governments that comprise it - need this. https://t.co/d9NHkms96R

Le temps de prononcer son discours, la Première ministre a laissé le bébé, tétine orange à la bouche, dans les bras de son partenaire, le présentateur Clarke Gayford. Ce dernier a tweeté le badge de la fillette, identifiée comme la «New Zealand First Baby».

«J'aurais aimé pouvoir immortaliser le regard surpris de la délégation japonaise au sein de l'ONU hier, qui est entrée dans une salle de réunion au beau milieu d'un changement de couche», a-t-il plaisanté sur le réseau social.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.



I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.



Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) 24 septembre 2018