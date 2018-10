Après un séisme et un tsunami, l’île des Célèbes fait face à une éruption de volcan

Successivement touchée par un tremblement de terre puis par un tsunami meurtriers, l’île des Célèbes (ou Sulawesi) subit désormais l’éruption du volcan Soputan.

Celle-ci ne serait pas liée aux dernières catastrophes naturelles ayant touché l’archipel et avait été anticipée depuis plusieurs semaines par les sismologues locaux. Néanmoins, l’ampleur du panache de fumée a surpris la communauté scientifique, la colonne de cendres atteignant au minimum 6.000 mètres de hauteur.

Fort heureusement, le volcan entré en éruption est situé dans une autre zone de l’île que celle qui a été ravagée par les derniers tremblement de terre et le tsunami. Néanmoins, son danger demeure bien réel et les populations vivant dans un périmètre proche ont été priés de rester vigilants. «Les gens doivent rester calmes, rester à plus de 4 km du cratère et porter un masque », a indiqué l’agence de gestion des situations d’urgence.

Après le séisme de vendredi et le tsunami qui a suivi, on compte près de 1.400 morts sur l’île des Célèbes et des centaines de disparus.