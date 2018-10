Vidéo : Donald Trump imite et se moque de l'accusatrice de Brett Kavanaugh

L'esprit moqueur du républicain a encore frappé. Dans son style bien à lui, Donald Trump s'est adonné à une imitation du témoignage livré par la jeune femme lors de son audition face à la commission judiciaire du Sénat américain jeudi.

«Comment êtes-vous entrée chez vous ? Je ne m’en souviens pas. Où est la maison ? Je ne m’en souviens pas. Ça fait combien d’années ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel quartier ? Je ne sais pas. Où est la maison ? Je ne sais pas. À l’étage, au rez-de-chaussée ? Je ne sais pas. Mais j’ai bu seulement une bière ! C’est la seule chose dont je me souviens», a-t-il dit goguenard devant une assistance acquise à sa cause.

Des propos qui ont mis Michael Bromwich, l'avocat de Christine Blasey Ford, rouge de colère. «Est-il étonnant qu'elle était terrifiée à l'idée de parler, et que d'autres victimes d'abus sexuels le soient également ? Elle est un exemple remarquable de courage. Lui est un exemple de lâcheté», a-t-il écrit sur Twitter.

A vicious, vile and soulless attack on Dr. Christine Blasey Ford. Is it any wonder that she was terrified to come forward, and that other sexual assault survivors are as well? She is a remarkable profile in courage. He is a profile in cowardice. https://t.co/UJ0bGxV1EZ

— Michael R. Bromwich (@mrbromwich) 3 octobre 2018