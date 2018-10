Canada : la police demande aux citoyens d’arrêter de dénoncer les gens qui fument du cannabis

Dans une campagne de communication amusante, la police de Toronto demande aux Canadiens d'arrêter de dénoncer les consommateurs de cannabis. La légalisation de cette drogue est entrée en vigueur ce mercredi 17 octobre.

«Demander votre chemin car vous êtes perdu ne nécessite pas d'appeler le 911 (le numéro de la police). Dénoncer un adulte qui fume un joint non plus.» C'est avec des messages humoristiques de ce type que la police de Toronto au Canada tente d'informer les citoyens sur la nouvelle loi, légalisant le cannabis à usage récréatif.

Asking for directions because you're lost is not a 911 call. Reporting an adult smoking a joint isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Consumption is allowed anywhere cigarette smoking is allowed except in a motor vehicle. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/7SoescfLM5 — Toronto Police (@TorontoPolice) 16 octobre 2018

Autres messages que l'on a pu voir fleurir sur le réseau social Twitter depuis mercredi, «appeler la police pour demander d'appeler votre ami car vous êtes en retard ne nécessite pas d'appeler le 911. Appeler pour les plants de marijuna de votre voisin non plus», ou encore «Appeler pour savoir quoi faire avec votre viande surgelée en cas de panne de courant ne nécessite pas d'appeler la police. Sentir une odeur d'herbe provenant de chez votre voisin non plus».

Asking police to call your friend because you are out of minutes is not a 911 call. Calling about your neighbour's pot plants isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Up to four cannabis plants will be allowed per household. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/1rUvR9yvcT — Toronto Police (@TorontoPolice) 16 octobre 2018

Le Canada est devenu ce mercredi 17 octobre le premier pays de l'OCDE et le deuxième dans le monde à légaliser le cannabis à usage récréatif, après l'Uruguay. Malgré leur réputation, les Pays-Bas n'ont toujours pas pleinement légalisé la marijuana.

Asking what to do with your frozen meat during a power outage is not a 911 call. Smelling weed coming from your neighbour's home isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Consumption is allowed for anyone 19yrs or older. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/6aYhbStarS — Toronto Police (@TorontoPolice) 16 octobre 2018

Le jour de la légalisation, plus de 100 magasins vendant de la marijuana ont ouvert au Canada, fournis par plus de 120 producteurs agréés, selon l'agence de presse américaine Associated Press. Et des centaines d'autres devraient ouvrir dans les années à venir.