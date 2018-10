Canada : pas assez de cannabis légal pour satisfaire la demande

Dès ce mercredi 17 octobre, le Canada deviendra le deuxième pays de la planète à légaliser le cannabis à usage récréatif au niveau national, après l'Uruguay. Mais alors que l'attente est grande parmi les consommateurs, le pays pourrait rapidement se retrouver confronté à une pénurie.

C'est en tout cas l'avis de nombreux analystes, qui estiment qu'il faudra au moins un an avant que l'offre ne s'ajuste à la demande. « Il n'y a pas actuellement suffisamment d'offre légale de cannabis pour répondre à la demande au Canada, a ainsi déclaté l'économiste Rosalie Wyonch, de l'institut C.D. Howe, au média canadien CBC. Nous n'avons pas assez de producteurs et il ne sera pas possible d'alimenter suffisamment le marché lorsque la légalisation deviendra effective. »

Cette affirmation se base évidemment sur des estimations, la demande en cannabis récréatif étant par définition difficile à estimer, puisque jusqu'à présent il se vendait uniquement sur le marché noir. Mais les analystes se basent sur les chiffres issus notamment des états américains qui ont légalisé, comme la Californie ou le Colorado, ainsi que sur des études menées auprès des Canadiens.

Le marché noir pour compenser une offre insuffisante

Ainsi, la demande annuelle au Canada est estimée à entre 400 000 et 900 000 kilos. Malgré la forte progression de la capacité de production au cours des dernières années - 73 producteurs ont obtenu une licence officielle depuis 2017 et 160 sites de production ont bénéficié d'une extension - l'offre pourrait ainsi ne pas être suffisante.

« C'est un produit agricole. Cela prend du temps de le planter, de le faire pousser, de le récolter : il ne s'agit pas seulement de mettre en place un cadre légal », explique ainsi Rosalie Wyonch.

Cette dernière estime ainsi que le marché noir permettra dans un premier temps de combler le manque. « Dans notre pays, il n'y a pas de pénurie de cannabis. Il y a une pénurie de cannabis légal », conclut-elle.

« N'effacez pas le numéro de votre dealer », titre ainsi CBC.