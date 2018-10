Affaire Khashoggi : ce que l’on sait

Deux semaines après la disparition de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien critique du pouvoir saoudien, les détails de cette affaire macabre commencent à émerger.

Disparu depuis le 2 octobre dernier après s’être rendu au consulat saoudien d’Istanbul en Turquie, le journaliste y aurait en réalité été torturé et assassiné, selon un quotidien turc.

Qui était Jamal Khashoggi ?

Jamal Khashoggi est né en 1958 à Médine, en Arabie saoudite, dans une famille originaire de Turquie. Il part faire ses études aux Etats-Unis et obtient, en 1982, un bachelor en administration des affaires, à l'université de l'Indiana. Il fut notamment journaliste en Arabie Saoudite puis correspondant à l’étranger (Algérie, Koweït, Soudan...).

En Afghanistan, Khashoggi a interviewé Oussama Ben Laden et s’est fait prendre en photo parmi les moudjahidines, fusil d'assaut à la main. Le début d’une carrière remarquée mais également critiquée.

A la veille de sa disparition, le journaliste de 59 ans était l'un des reporters les plus connus en Arabie saoudite, suivi par plus de 1,7 million d'internautes sur Twitter.

Que s’est-il passé ?

Selon le quotidien turc Yeni Safak, qui a affirmé mercredi avoir eu accès à un enregistrement sonore des faits, le journaliste saoudien a été torturé au cours d’un interrogatoire, ses doigts ont été coupés par des agents saoudiens, puis il a été «décapité» dans le consulat de son pays à Istanbul, où il s’était rendu le 2 octobre pour des démarches administratives liées à son mariage. D'authres théories, plus macabres, circulent.

Sa fiancée turque, Hatice Cengiz, attendait d'ailleurs devant le consulat qu'il en ressorte. Il n’a jamais été revu depuis.

Qui sont les suspects ?

Des responsables turcs ont accusé Ryad d’avoir fait assassiner le journaliste par un commando composé de 15 personnes envoyé sur place, ce que les autorités saoudiennes ont démenti.

Les médias turcs ont rapporté que le consul saoudien Mohammad Al-Otaibi, qui a quitté Istanbul mardi, peut être entendu sur l’un des enregistrements, disant : «Faites ça dehors, vous allez m'attirer des problèmes». Ce à quoi un individu non identifié lui répond : «Si tu veux vivre quand tu reviens en Arabie saoudite, tais-toi».

Un médecin légiste, identifié comme Salah al-Tubaigy et faisant partie de la quinzaine de Saoudiens dépêchés par Ryad à Istanbul ce jour-là selon plusieurs médias, aurait ensuite commencé à découper le corps de Jamal Khashoggi encore vivant, d’après une source du site d'informations Middle East Eye. Ce faisant, Salah al-Tubaigy aurait commencé à écouter de la musique à l'aide d'écouteurs. «Quand je fais ce travail, j'écoute de la musique. Vous devriez (le) faire aussi», l'entend-on dire sur l'enregistrement, selon la même source. La mise à mort aurait duré sept minutes, affirme Middle East Eye.

Mashal Saad al-Bostani, 31 ans, l'un des membres présumés du commando saoudien qui aurait été chargé de tuer le journaliste, serait décédé quelques jours plus tard à Ryad, dans un accident de voiture jugé «suspect» par le quotidien turc.

quelles sont les conséquences ?

Pour l'heure, l'Arabie saoudite a démenti toute implication dans cette disparition, mais cette affaire provoque un profond malaise sur le plan international. D'importants ministres ont annulé jeudi leur venue au sommet économique saoudien à Ryad, la semaine prochaine.

Mercredi, des policiers turcs ont commencé à fouiller la résidence du consul d’Arabie saoudite à Istanbul, qui selon les médias turcs était présent au consulat quand l’assassinat supposé de Khashoggi a eu lieu. Puis le consulat a, à son tour, été fouillé par les enquêteurs turcs mardi durant huit heures. Des échantillons, notamment de la terre du jardin du consulat, ont été emportés.

Selon CNN, l’Arabie saoudite envisage de reconnaître que Jamal Khashoggi est mort lors d’un interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat à Istanbul. Mais selon le New York Times, l’un des hommes identifiés, Maher Abdulaziz Mutreb, comme faisant partie des responsables de la disparition du journaliste appartient à l’entourage du prince héritier et homme fort d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane.

Donald Trump a révélé mardi avoir parlé au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane qui lui a promis une enquête «complète» sur la disparition du journaliste. En outre, le président américain a pour la première fois admis jeudi que Jamal Khashoggi était très probablement mort, menaçant Ryad de «très graves» conséquences si sa responsabilité était confirmée.

Les ONG Amnesty International, Human Rights Watch, Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, ont réclamé jeudi l'ouverture d'une enquête de l'ONU.

Cette enquête doit permettre de déterminer les circonstances de la disparition de Khashoggi et de son meurtre présumé. Elle devrait permettre d'identifier quiconque sera responsable d'avoir ordonné, planifié et exécuté une opération liée à cette affaire, estiment ces ONG. «Seule l'ONU a la crédibilité et l'indépendance requises pour dévoiler ceux qui sont derrière la disparition forcée de Khashoggi et les en rendre responsables», a abondé le directeur de Human Rights Watch, Louis Charbonneau. Des investigations sont déjà menées par la Turquie et l'Arabie saoudite.