Une femme noire insultée dans un avion obligée de changer de place

La vidéo fait le tour du monde, suscitant l'indignation. Un passager d'un vol Ryanair entre Barcelone et Londres a filmé une altercation entre une femme noire et un autre passager, qui ne voulait pas que cette dernière s'assoie à côté de lui.

David Lawrence, l'auteur de la vidéo, était assis dans la cabine, attendant le décollage, lorsqu'il a entendu des éclats de voix quelques rangs derrière lui, comme il l'a expliqué au Washington Post. Il a alors aperçu un homme aux cheveux gris, en train de crier en direction de la femme noire : «Vous me gênez. Partez ! Je ne vous veux pas à côté de moi!»

Il a décidé de filmer la scène. La fille de la femme noire est alors arrivée pour s'interposer. «A qui parlez-vous ? Ne lui criez pas dessus. C'est ma mère, elle est handicapée», a-t-elle déclaré. «Je m'en fous», a répondu l'homme, alors que la femme était effectivement montée à bord de l'appareil en fauteuil roulant.

Malgré l'intervention d'un membre de l'équipage, l'homme a continué à s'énerver. «Je vous le dis, j'espère que quelqu'un se mettra ici, a-t-il dit en désignant le siège vide à côé de lui. Parce que je ne veux pas être assis près de votre (...)» - le reste de la phrase n'est pas vraiment audible, il pourrait s'agir de «gros» ou «moche». Puis il continue : «Mettez la sur un autre siège ! (...) Je vous le dis. Si vous n'allez pas sur un autre siège, je vous mettrais sur un autre siège !»

La plupart des passagers sans réaction

Lorsque la femme tente de lui répondre, l'homme s'emporte : «Ne me parlez pas dans un langage étranger, espèce de vache moche et stupide !». La plupart des passagers sont restés sans réaction, à l'exception d'un homme qui tente d'intervenir et de l'auteur de la vidéo, qui demande à ce que l'homme aux cheveux gris soit expulsé de l'avion.

Plus surprenant, c'est finalement la femme insultée qui a accepté de changer de place, l'homme aux propos offensants étant resté à sa place et ayant pu profiter de l'espace disponible pendant tout le vol.

«Je pensais que l'équipage allait appeller quelqu'un pour escorter l'homme hors de l'avion, a expliqué David Lawrence. «Ils ont déplace la femme au lieu de le déplacer lui. Cela m'a choqué.»

«Une honte»

C'est pour témoigner de cette injustice qu'il a décidé de publier la vidéo sur Facebook dès le lendemain. Durant le week-end, la vidéo a été vue plus de trois millions de fois.

Accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires contre l'homme, Ryanair a déclaré plus tard, via Twitter, avoir pris connaissance de la vidéo et déclaré l'incident à la police du Sussex.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) 21 octobre 2018

Mais pour David Lawrence, cela est loin d'être suffisant. «C'est loin de ce qu'on est en droit d'attendre de la part d'une compagnie aérienne, qui se doit de protéger ses clients. C'est une honte. Une honte», a-t-il déclaré au Washington Post.