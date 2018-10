Crash de l'hélicoptère du président de Leicester City : les noms des 5 victimes dévoilés

Le crash de l'hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha a fait 5 morts samedi, dont le président du club de Leicester City. Le travail d'identification terminé, les autorités britanniques ont révélé lundi l'identité de toutes les victimes.

Vichai Srivaddhanaprabha

Homme d'affaires de 60 ans, roi des duty-free en Thaïlande, il avait racheté le petit club des Midlands pour environ 40 millions de livres en 2010, et en avait fait six ans plus tard le plus improbable champion de Premier League de tous les temps. Fan de polo, il était très populaire depuis la miraculeuse ascension du club.

KAVEPORN PUNPARE

Il était l'assistant du président de Leicester et se trouvait lui aussi dans l'hélicoptère lors du crash. Son profil Facebook indique qu'il était originaire de Bangkok.

IZABELA ROZA LECHOWICZ et Eric Swaffer

Respectivement la co-pilote (46 ans) et le pilote (53 ans) qui officiaient le jour de l'accident. Tous les deux partageaient la même vie et s'étaient rencontrés sur un vol. A l'époque, Izabela Roza Lechowicz exercait dans un autre domaine professionnel et c'est sous l'impulsion d'Eric Swaffer qu'elle avait fini par suivre une formation en aéronautique. Eric Swaffer justifiait lui de vingt ans d'expérience. Son comportement a été salué par la presse britannique : sentant son appareil dysfonctionner, il l'a éloigné des supporters du match Leicester-West Ham qui quittaient le stade lors du crash. Sans lui, le bilan aurait été tout autre.

NUSARA SUKNAMAI

Cette élégante thaïlandaise de 33 ans était l'invitée personnelle de Vichay Srivaddhanaprabha pour suivre le match. Ex-reine de concours de bauté organisés dans son pays, elle était très présente sur les réseaux sociaux. Nusara Sukmanai s'affichait notamment avec des joueurs de Leicester ou lors de ses séances de fitness.