Des individus armés repérés dans la caravane de migrants en route vers les Etats-Unis

Alors que la caravane de migrants centraméricains pauvres fuyant leur pays d'origine fait actuellement route vers les Etats-Unis, un deuxième groupe, composé d'éléments bien plus violents, prend aussi la direction de la frontière américano-mexicaine. Repéré par les services de renseignement américains, il suscite leurs craintes.

Selon l'agence de presse américaine AP et dont les informations ont été reprises par le DailyMail, des individus munis d'armes à feu et de bombes artisanales ont en effet été repérés au sein du cortège par les autorités américaines.

Pleinement investi dans la campagne pour les midterms, ces élections législatives de mi-mandat, Donald Trump tente de garder la main sur un sujet hautement sensible et dont il entend faire un exemple de sa politique migratoire. Au total, plus de 5.000 militaires vont ainsi être déployés à la frontière mexicaine dans une opération de sécurité baptisée «Patriote fidèle».

Partie du Honduras le 13 octobre, la caravane de migrants est actuellement bloquée au Mexique. Alors qu'ils étaient 7.000 il y a quinze jours, ils ne seraient plus que 4.000 migrants à la composer.