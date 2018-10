Donald Trump veut abolir le droit du sol

A une semaine des élections législatives de mi-mandat (les «midterms»), décisives pour la suite du mandat de Donald Trump, celui-ci tente d'amener dans les débats l'un de ses domaines de prédilection : l'immigration. Le président américain souhaite que les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière ne bénéficient plus du droit du sol, a-t-il déclaré à Axios, un site internet d'information américain, lors d'un entretien qui sera diffusé sur la chaîne de télévision HBO dimanche 4 novembre. Une idée que le chef d'Etat américain avait déjà évoquée lors de la campagne présidentielle qui l'a mené à la Maison Blanche, indiquant à l'époque que le droit du sol représentait pour lui «le plus gros aimant pour l’immigration illégale».

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 octobre 2018