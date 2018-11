Deux morts et trois blessés par balle dans un club de yoga

«En arrivant sur place, les policiers ont trouvé plusieurs victimes souffrant de blessure par balle», a précisé Michael DeLeo, le chef de la police, lors de la conférence de presse. La police précise qu’il s’agit d’un acte isolé.

Les services d’urgence «ont transporté cinq victimes aux hôpitaux des environs», dont deux ont succombé à leurs blessures à l’hôpital, a-t-il précisé. Les autorités ont précisé que les trois autres blessés étaient dans un état critique.

«Il n’y a pas menace immédiate pour les habitants. Bien évidemment, nous sommes tous très attristés et sous le choc des événements qui viennent de se produire», a ajouté Michael DeLeo.

Un appel à témoins a été lancé pour tenter notamment d’identifier le tireur et de connaître ses éventuelles motivations.

«Je suis très reconnaissant aux forces de l’ordre pour leur rapide réaction à la fusillade dans un établissement de yoga de Tallahassee aujourd’hui», a tweeté Andrew Gillum, le maire de la capitale de la Floride.

En pleine campagne électorale pour tenter de devenir mardi le premier gouverneur noir de la Floride, ce dernier a annoncé qu’il serait de retour dans sa ville vendredi soir.

I’m deeply appreciative of law enforcement's quick response to the shooting at the yoga facility in Tallahassee today. No act of gun violence is acceptable. I'm in close communication with law enforcement officials and will be returning to Tallahassee tonight.

— Andrew Gillum (@AndrewGillum) 2 novembre 2018