Nouvelle-Zélande : un pêcheur sauve un bébé qui flottait dans l’océan

Un pêcheur néozélandais a sauvé la vie d'un bébé de 18 mois, qui flottait au large de Matata Beach, dans la région de North Island, après avoir échappé à la surveillance de ses parents.

Un miracle qui aurait bien pu se terminer en drame, alors que le pêcheur a confié au quotidien néozélandais NZ Herald avoir d'abord pensé que le bébé était «une poupée de porcelaine». «Je l'ai attrapé par le bras et là encore, je pensais que c'était une poupée (...) puis il a laissé échapper un petit couinement et je me suis dit 'oh mon Dieu, c'est un bébé et il est vivant'», a-t-il déclaré.

Transporté à l'hôpital, le bébé a pu retrouver ses parents quelques heures plus tard.

Philosophe, le pêcheur, érigé en véritable héros par les médias de son pays, a conclu : «Il a été sacrément chanceux mais ce n'était tout simplement pas son heure».