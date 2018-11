Midterms : découvrez les premiers résultats

Les élections de mi-mandat se sont tenues aux Etats-Unis mardi 6 novembre. Ce scrutin crucial vise à renouveler la Chambre des représentants, un tiers du Sénat ainsi que 36 postes de gouverneur. Découvrez les premiers résultats de cette soirée électorale.

Si les résultats définitifs ne sont pas encore ressortis outre-Atlantique, des grandes tendances sont d'ores et déjà observables. A commencer par la cohabitation qui se dessine entre Démocrates et Républicains. Ils remportent respectivement la majorité de la Chambre des représentants et celle du Sénat.

La chambre des Représentants

La Chambre des représentants a en effet été gagnée par une petite vague bleue. Alors qu'elle était à majorité républicaine, ce sont les Démocrates qui reprennent le pouvoir.

Les premières estimations donnent un peu plus de 200 sièges aux Démocrates contre 187 aux Républicains.

Le Sénat

Le Sénat, quant à lui, reste aux couleurs des Républicains. Pour l'instant, le parti de Donald Trump remporte 51 sièges contre 42 pour l'opposition.

Un résultat qui a réjoui le président. Ce dernier a évoqué un «énorme succès» dans un tweet publié mardi soir.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018

Les gouverneurs

Les midterms visent également à élire des gouverneurs (35 au total).

Parmi les résultats essentiels, figure la réelection du gouverneur républicain du Texas Ted Cruz qui est ainsi parvenu à battre l'étoile montante démocrate Beto O'Rourke.

CNN donne réélus Bernie Sanders (indépendant, Vermont) et Tim Kaine (démocrate, Virginie), sans surprise — Gilles Paris (@Gil_Paris) 7 novembre 2018

Dans le Colorado, Jared Polis a été choisi par les électeurs. Il devient le premier gouverneur ouvertement gay, élu aux Etats-Unis.